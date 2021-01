Si comunica che, ieri lunedì 4 gennaio, nei pressi del casello dell’A1 di Anagni, personale addetto alla squadra di polizia giudiziaria, grazie allo sviluppo di precedenti notizie info-investigative, poneva in essere un’attività di osservazione, controllo e pedinamento nei confronti di un’autovettura Fiat 500 di colore rosso con a bordo un 47enne ed una donna, risultata poi estranea ai fatti.

Arrestato pusher sulla A1

L’autovettura entrava al casello di esazione di Anagni ed usciva a quello di Monte Porzio Catone, per arrivare a Roma nei pressi della Borghesiana, ove verosimilmente S.E. era solito rifornirsi di sostanza stupefacente. Per tale ragione, atteso che a causa dell’intenso traffico l’autovettura Fiat 500 veniva persa, altro personale si posizionava al casello di Monte Porzio Catone in attesa del probabile transito dello stesso veicolo.

Infatti, verso le ore 17,00, l’autovettura Fiat 500 è stata fermata e controllata. Il conducente S.E. ostentava un anomalo nervosismo che lo ha portato a consegnare la mascherina personale con all’interno una tasca ove erano celati tre involucri in cellophane pari a circa gr. 8,00 di cocaina.

Nell’immediatezza, venivano eseguite le relative perquisizioni personale che hanno consentito di rinvenire soltanto nei confronti di S.E. la somma di € 210,00, mentre la ricerca effettuata all’interno dell’autovettura ha dato esito negativo.

Stante la flagranza di reato, venivano altresì effettuate anche due perquisizioni domiciliari, a Torre Cajetani residenza di S.E. e a Fiuggi, presso l’abitazione della donna, dove non è stato rinvenuto nulla. Nell’abitazione del primo veniva rinvenuto un altro involucro di sostanza stupefacente pari a circa gr. 1 di cocaina, un bilancino di precisione ed altre buste di cellophane tagliate in più parti probabilmente usate per il confezionamento, materiale che, assieme ad un telefono cellulare, veniva sottoposto a sequestro penale, per i successivi sviluppi dell’attività di indagine.

La ripartizione della sostanza in diverse “pesature”, il rinvenimento di danaro, nonché il ritrovamento del bilancino di precisione costituivano inequivocabili elementi nel senso della destinazione ad una attività di spaccio.

Per tale ragione, S.E., attesa l’estraneità della donna in merito al delitto contestato allo stesso, è stato tratto in arresto per il reato in oggetto indicato e deferito all’Autorità Giudiziaria di Velletri, che ne ha disposto il Giudizio con rito per direttissima nella mattinata odierna.

Foto di repertorio