I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia, nel corso dei servizi effettuati al fine di contrastare l’epidemia del Covid-19 hanno proceduto al controllo di 6 esercizi commerciali e 98 persone, senza elevare nessuna sanzione amministrativa.

Cosa è successo

A Fiuggi , i militari della locale Stazione, nel corso di servizio per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “uso di sostanze stupefacenti”, un 34enne di Torre Cajetani, già censito per analoghe situazioni.

Lo stesso, a seguito del controllo da parte dei militari operanti mentre era alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di una esigua quantità di stupefacente del tipo “hashish” che custodiva all’interno di una tasca dei pantaloni, sottoposto a sequestro.

Foto di repertorio