Alle 18,52 del 3 gennaio 2021, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la stazione ferroviaria nel Comune di Ciampino per un incidente ferroviario. Nello specifico, la chiamata si è resa necessaria per soccorrere un uomo investito da un treno in transito, per motivi ancora da accertare.

Ciampino, treno investe uomo alla stazione

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori dei vigili del fuoco si è riusciti a estrarre ancora in vita la persona: un uomo tra i 30 e i 40 anni.

Lo stesso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Le cause dell’accaduto, come detto, sono tuttora imprecisate. Intervenuta la squadra dei pompieri di Marino (15A), quella di Tuscolano 2 (12/A) , il carro sollevamenti e il Capoturno provinciale, oltre al 118 e le forze dell’Ordine.

Soltanto pochi giorni fa era successo un episodio simile.