Questa mattina, 30 dicembre, un uomo è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Casabianca, a Ciampino.

Investita persona nella stazione di Ciampino

Sulla linea Roma-Velletri i treni potranno quindi subire ritardi, variazioni o cancellazioni.

Sul luogo sono presenti le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti. Come comunicato da Astral Infomobilità, sono stati attivati bus sostitutivi per la tratta interessata.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio