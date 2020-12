Lavorare per Salvatore Aranzulla: si ricercano blogger freelance

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Salvatore Aranzulla, per il suo portale, assume blogger freelance. Ecco di cosa si tratta.

Offerte di lavoro Salvatore Aranzulla: si ricercano blogger freelance

Salvatore Aranzulla, noto blogger specializzato nel settore informatico, è alla ricerca di blogger freelance per ampliare il proprio organico. Le offerte di lavoro si rivolgono soprattutto a candidati dotati di buone capacità di scrittura e con una pregressa esperienza nel settore. Il blogger assumerà nello specifico due tipologie di redattori. I primi dovranno realizzare schede sui prodotti di tecnologia, mentre i secondi dovranno realizzare articoli e guide per il sito web.

Come fare per candidarsi

Per candidarsi come redattori freelance di schede prodotto, bisognerà scriverne una ex novo seguendo le istruzioni indicate sul sito ed inviare, se disponibili, eventuali articoli scritti in passato per testate di informatica. Il ruolo di redattore freelance per articoli e guide prevede invece la scrittura e l’invio di un testo di 10.000 caratteri spazi inclusi. Nei primi paragrafi bisognerà individuare il problema in toni amichevoli e poi offrire la soluzione nei successivi. Il materiale dovrà essere accompagnato dal curriculum vitae e inviato alla mail lavoro@aranzulla.it.