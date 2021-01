Velletri, si apre una voragine sulla Circonvallazione Appia

A Velletri, una parte di asfalto sulla statale Appia ha ceduto. La voragine che si è aperta lungo la strada ha arrecato qualche disagio agli automobilisti che si trovavano lungo quel tratto. Probabilmente la pioggia incessante degli ultimi giorni ha portato al crollo del manto stradale.

Non è la prima volta che a Velletri si verifica un episodio del genere. Infatti ad ottobre, novembre e dicembre del 2019, altre tre voragini hanno interessato, rispettivamente, le zona di via Lata, via Dante Veroni e piazza XX settembre.

Questa volta la voragine si è aperta nei pressi della nuova rotonda di Santa Maria dell’Orto, sulla Circonvallazione Appia, davanti a un mobilificio della zona.

Sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale.

