Dosi di cocaina, marijuana e hashish. È quanto rinvenuto in casa di un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro.

Ecco cosa è successo

I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi in via Nemorense e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate dosi di cocaina e così i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione, nella stessa via.

Ad esito della verifica sono stati rinvenuti e sequestrati 14 g di cocaina, 50 g di marijuana, 9 g hashish e 100 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.