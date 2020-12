Sono in corso da parte della Polizia di Stato le ricerche del 62enne scomparso il 30 dicembre dalla propria abitazione di via Silvestri a Roma la cui denuncia di scomparsa è stata presentata dalla moglie dell’uomo.

Ore d’ansia per la scomparsa di Rappocciolo Francesco: la descrizione per ritrovarlo

Si tratta di Rappocciolo Francesco nato a Roma il 29 marzo 1958 allontanatosi a piedi senza documenti al seguito e senza telefono. La moglie recatasi negli uffici del XII Distretto di Monteverde ha raccontato di essere uscita di casa molto presto, verso le 7.00, per andare a fare una visita medica e poi andare a lavoro. Il marito Francesco era a casa e l’ha salutata dicendole che si sarebbero sentiti più tardi. La donna ha riferito che dopo aver rammentato all’uomo di dover andare a fare la spesa, lui le avrebbe risposto che sarebbe andato l’indomani convinto che ieri fosse il 29.

Dopo aver provato a contattarlo telefonicamente tutta la mattina al suo rientro, verso le 12, non ha trovato il marito in casa e ha visto i 2 telefoni cellulari lasciati sul tavolo. L’uomo, che lavora presso una società di consulenza informatica, come riferito dalla moglie, stava vivendo un periodo di grande stanchezza e affaticamento ma non vi erano problematiche di tipo economico-lavorative. È stato inoltre escluso che si fosse recato presso la sua seconda casa a Cesano di Roma in via Baccanello in quanto le verifiche fatte non hanno dato riscontro.

Il Rappocciolo è alto 1.80 mt. circa, corporatura robusta, capelli corti e barba folta brizzolata e baffi folti neri, occhi verdi. L’uomo ha delle cicatrici evidenti sul braccio sinistro e indossa occhiali da vista. Si presume possa essere vestito con abbigliamento sportivo in particolare una felpa di modello “The North Face” di colore nero.

Se qualcuno dovesse riconoscerlo può contattare il 112 N.U.E..