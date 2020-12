Il consiglio degli esperti è quindi quello di non tenere i propri animali in giardino, ma di farli entrare in casa, chiudere bene porte e finestre, ed eventualmente alzare il volume della televisione in modo che non capiscano cosa stia succedendo fuori dalle mura domestiche. Se non fosse possibile, cercare di evitare che i petardi finiscano nel giardino ed evitare di scoppiarli vicino a lui.

Se lo lasciamo in un luogo chiuso, accertiamoci che non vi siano oggetti pericolosi contro cui possa sbattere. Cercare di rendergli quanto più possibile familiare l’esperienza di fine anno e quindi evitare di lasciarlo in un luogo senza i suoi ciottoli, la sua scodella d’acqua e tutto ciò che utilizza quotidianamente. Evitare di dargli da mangiare poco prima della mezzanotte per far sì che non si manifestino situazioni di vomito o soffocamenti durante gli scoppi. Se possibile, non lasciare soli in casa gli animali ma nemmeno coccolarli troppo.

Inoltre, abituare l’animale allo scoppio dei botti magari facendogli ascoltare e vedere qualche video su internet, aumentando pian piano il volume ma senza che ciò diventi fastidioso per lui. Non accarezzarlo (soprattutto vale per i bambini) quando si trova in stato di ansia durante lo scoppio di botti e petardi. Infine, se possibile, associare qualcosa di positivo ai tradizionali botti di Capodanno per evitare di turbarlo troppo.