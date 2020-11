Ciampino, addio al passaggio a livello di Casabianca

Con voto unanime della Giunta comunale, è stato approvato il tracciato definitivo per la realizzazione della nuova viabilità in variante alla SP 217 Via dei Laghi, che eliminerà il passaggio a livello di Casabianca. A darne notizia, a margine della votazione, l’Amministrazione comunale.

Casabianca, via il passaggio a livello

“Con questo voto – ha esordito il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico – diamo il via all’iter definitivo per la realizzazione della nuova Via dei Laghi e del nuovo sottopasso. Questa importantissima opera, attesa da decenni dai cittadini di Ciampino, aveva bisogno, con determinazione, di una nuova spinta istituzionale per trovare il suo compimento, e sono felice che l’intenso lavoro di mediazione con Astral abbia portato a questo storico risultato”

“Questa imponente opera pubblica – ha continuato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Tafuro entrando nel merito delle opere – prevede, nel tracciato appena approvato, la realizzazione di una nuova strada in variante della Via dei Laghi con ben 7 nuove intersezioni a rotatoria e l’adeguamento di quella esistente in via dell’Ospedaletto. L’esecuzione del sottopasso carrabile alla linea ferroviaria Roma – Velletri, con la contestuale realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in prossimità dell’attuale passaggio a livello. Infine è prevista la realizzazione di 3 nuovi collegamenti tra la Via dei Laghi e il nuovo tracciato, che fungeranno da collegamento con l’adeguamento dei tracciati attualmente esistenti in via dell’Ospedaletto”

“Questo importantissimo snodo – ha aggiunto l’Assessore alla mobilità, Folco Cappello – ci permetterà di ridefinire la viabilità di un quadrante fondamentale della nostra Città. L’attuale passaggio a livello ferroviario è ormai inadeguato agli standard più moderni e da sempre fonte di grandi disagi dal punto di vista del traffico. Il suo superamento era uno degli obiettivi del nostro mandato di governo e sono felice della soluzione disegnata attraverso questa nuova viabilità che lo trasforma in un sottopasso ciclopedonale che andrà ad integrarsi con i tracciati delle BioVie, la nostra rete di piste ciclabili all’avanguardia già finanziata dalla Città Metropolitana”.

“Voglio ringraziare l’Ing. Mallamo in maniera particolare – ha concluso il Sindaco Ballico – e tutta l’Astral per la disponibilità dimostrata nell’accogliere le osservazioni proposte dalla nostra Amministrazione e realizzare un progetto moderno ed al passo con i tempi e per averci concesso un ulteriore fondo di 2 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 13 già stanziati per l’opera complessiva, da destinare alle eventuali opere a sostegno del progetto base.

Voglio ringraziare anche i nostri uffici tecnici e il Comando di Polizia Locale, nelle persone dei Dirigenti Roberto Del Duca e Roberto Antonelli, per il loro fondamentale contributo alla definizione di questa opera. Adesso l’obiettivo è quello di arrivare alla gara pubblica, per la realizzazione della nuova viabilità e del nuovo sottopasso che eliminerà il passaggio a livello della Via dei Laghi, entro la metà del 2021 incastonando quest’opera nel quadro sistemico del nostro epocale programma di Rigenerazione Urbana”.