Quanta emozione per il V-Day all’Asl Roma 5: oggi i primi 48 vaccinati

Mattina densa di emozioni ed aspettative quella che ha visto l’avvio anche nella ASL Roma 5 del piano vaccinazioni anti-Covid.

Partita la campagna vaccinazioni anti Covid all’Asl Roma 5

In tutta la giornata sono state fatte 48 vaccinazioni, sono stati vaccinati gli operatori sanitari che saranno a loro volta i vaccinatori. È quindi partita ufficialmente da Palestrina la campagna vaccinazioni anti Covid anche nella ASL Roma 5. Domani è previsto l’arrivo delle altri dosi per proseguire l’attività di vaccinazione degli operatori sanitari e tra le altre strutture coinvolte progressivamente nel piano, sarà anche la volta della RSA pubblica della “Melagrana” a Zagarolo.

Nelle fasi iniziali, in linea con le indicazioni regionali, si procederà con gli operatori sanitari e socio sanitari, sia pubblici che privati e i residenti e gli operatori delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e delle strutture socio assistenziali.

“Ancora una volta mi trovo a ringraziare gli operatori – ha detto il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – per la generosità dimostrata anche in questa occasione. Quanto sta avvenendo in questi giorni, con l’arrivo e le prime somministrazioni, rappresenta una svolta, la speranza che si sia intrapresa la strada che porterà, tutti e in tutto il mondo, fuori da questo difficilissimo periodo. Dobbiamo continuare a rispettare le norme e i corretti comportamenti, oggi abbiamo però un’arma in più”.