“Anche in Provincia di Frosinone sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid. Un momento atteso da molto tempo perché il vaccino è l’arma per debellare la pandemia e perché si fa concreta l’idea del ritorno alla normalità. La strada è lunga, ma è quella giusta”.

E’ quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in riferimento al V-Day iniziato oggi all’ospedale Spaziani di Frosinone alla presenza del Presidente Nicola Zingaretti e dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

“Adesso – continua – è fondamentale continuare a rispettare le regole, la battaglia contro il Covid la vinceremo tutti insieme”.

V-Day a Frosinone

“Ci si può anche commuovere al momento del vaccino. Come è accaduto a M. S., infettivologa all’Ospedale di Frosinone e come accade a tanti operatori e operatrici in queste ore.

Perché stiamo lottando contro un terribile virus. Perché medici, ricercatori e operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per contrastarlo.

Perché intorno a noi ci sono ancora tanto dolore e sofferenza.