L’Italia è nuovamente in zona arancione, fino a Capodanno. Ma al Governo si sta già valutando l’ipotesi di possibili nuove restrizioni da attuare dopo le festività.

Teatri, cinema, palestre e piscine chiusi anche dopo le feste?

Come riportato dall‘Ansa, se la curva dei contagi non dovesse diminuire, la chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine potrebbe essere prorogata. Tanti sono ancora i dubbi su una ripresa dell’attività scolastica in presenza. Si teme una terza ondata e la diffusione della variante inglese del virus. Questi timori minacciano la possibilità di riaprire quei settori già tanto colpiti dalla crisi causa Covid.

A ciò potrebbe aggiungersi il divieto di grandi eventi aperti al pubblico e l’apertura delle discoteche.

Non si conoscono ancora le possibili restrizioni che potrebbero interessare il mondo della ristorazione.

Il nuovo Dpcm, che con ogni probabilità entrerà in vigore dal 15 gennaio, dovrebbe contenere la proroga delle chiusure: dal 7 gennaio entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all’andamento del contagio nelle regioni (rossa, arancione, gialla).

Foto di repertorio