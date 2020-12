Italia ufficialmente in zona arancione: cosa si potrà fare?

L’Italia, dopo le pesanti restrizioni del periodo di Natale e Santo Stefano, da oggi è ufficialmente in zona arancione. Cosa si può fare in zona arancione? Andiamo a scoprirlo.

Italia ufficialmente in zona arancione: cosa possiamo fare

Il decreto, così come è stato varato dal Governo, resterà in vigore fino al 30 dicembre 2020 dopodiché si tornerà di nuovo in zona rossa. Da oggi, 28 dicembre 2020 per tre giorni, quindi, la nostra amata penisola è in zona arancione.

I cambiamenti maggiori riguardano i negozi. Nonostante i bar e i ristoranti resteranno chiusi (funzionerà soltanto l’asporto) i negozi verranno riaperti fino alle ore 21. Ma questa è solo una delle novità.

Ci si potrà muovere all’interno del proprio comune di residenza tra le 5 e le 22 (per il giorno di Capodanno si potrà fare dalle 7 alle 22). È consentito muoversi al di fuori del proprio comune soltanto per motivi di stretta necessità (lavoro, salute) o per andare a trovare un amico o un parente e se il comune di destinazione ha massimo 5.000 abitanti e una distanza non superiore a 20 km dalla zona di residenza.

Consentita l’attività religiosa: si potrà andare a messa. Consentita l’attività motoria e le passeggiate purché si resti distanzianti