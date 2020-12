Alle 12 circa di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, in via Raffaele Stern, a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso a una persona.

Albero cade su un passante in via Raffaele Stern, al Flaminio

Sul posto, situato nel quartiere Flaminio, è giunta la squadra di Prati, intervenuta dopo che un albero è caduto per cause imprecisate sulla sede stradale e ha ferito un passante. Si tratta di un uomo di 61 anni, colpito al braccio e sulla testa.

Sul posto presente anche personale del 118 e forze dell’ordine. Possibile che a influire sia stato il maltempo di oggi.