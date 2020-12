Intervento dell’autoscala in una via della zona Furio Camillo, a Roma. Il paziente, a causa del peso, è stato estratto dalla propria abitazione e fatto scendere con delle corde.

Furio Camillo, obeso in casa si sente male: necessario l’intervento dell’autoscala

Nella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 9,30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Camilia 58 a Roma, su richiesta del 118 per assistenza a persona obesa.

Vista l’imponente mole del paziente, il personale dei Vigili del Fuoco intervenuto ha operato tramite manovre Saf e l’utilizzo dell’autoscala(AS/12) in modo da poter estrarre dalla propria abitazione il degente e affidarlo al personale sanitario.

Lo stesso ha provveduto a trasportarlo all’ospedale più vicino. Sul posto la 3/A e la squadra Saf.