Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, dopo aver inaugurato il 113° punto vendita di 5.000 mq a Roma nella zona Tor Tre Teste, proseguirà anche nel 2021 con la strategia di crescita per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. Il prossimo anno, infatti, si prevedono oltre 30 nuove aperture e un piano di assunzioni con l’ingresso di più di 700 nuove risorse professionali.

Dopo l’ultima apertura dell’anno a Roma Tor Tre Teste, il 113° store in Italia, Risparmio Casa non si ferma:

nel 2021 si prevedono oltre 30 nuovi punti vendita con più di 700 nuove assunzioni

Il format vincente della catena si espanderà su metrature diverse, da 2.000/2.500 mq fino ai 5.000 mq.

Non solo centro e nord Italia, che rappresentano comunque aree strategiche per Risparmio Casa, ma per la prima volta l’azienda approderà su nuovi territori, prima fa tutti la Sicilia, il cui sviluppo partirà da Ragusa.

Dall’azienda dichiarano: “Alla luce dello scenario macro economico e socio sanitario è importante garantire un’offerta democratica, in linea con le esigenze del consumatore moderno. Un consumatore sempre più alla ricerca di opportunità e di promozioni sui diversi canali. Infatti lavoriamo su un target trasversale offrendo anche l’e-commerce, per noi un servizio ed anche volano di conoscenza del brand che fa da apri pista di awareness sui territori dove a breve arriveremo con il canale fisico.”

Un’opportunità sia per i territori, sia per i consumatori, ora più che mai: i Prezzi Bassi, Sempre assumono una connotazione “Sine qua non”. L’offerta che da sempre si basa su prezzi altamente competitivi e un assortimento di oltre 36.000 referenze, spazia da prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Non solo grandi brand dell’industria di marca, ma anche un copioso assortimento di marchi di MDD.

Chi è interessato alle opportunità lavorative in occasione delle nuove aperture, potrà trovare tutti gli aggiornamenti sulle posizioni ricercate accedendo al portale di Risparmio Casa nella sezione “Lavora con noi, le nostre persone” o inviando il curriculum vitae a selezione@risparmiocasa.com.