Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è stato aperto un bando per il Servizio Civile. In arrivo 46 mila posti rivolti a ragazzi fra i 18 e i 28 anni.

Bando Servizio Civile 2020: ecco i requisiti che bisogna avere

In arrivo un concorso del Servizio Civile che prevede l’assunzione di 46 mila ragazzi per un totale di 2.814 progetti, sia in Italia che all’estero. Ecco i requisiti che bisogna avere:

essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia;

non aver riportato condanne in Italia né all’estero, anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

Il bando per il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali, 80 ore di formazione e un assegno mensile di 439,50 euro. Per il servizio all’estero si aggiunge invece anche un’indennità giornaliera, che varia dai 13 ai 15 euro.

Come fare per candidarsi al bando per il Servizio Civile 2020

La domanda di partecipazione al bando deve essere inviata esclusivamente tramite procedura telematica entro il prossimo 8 gennaio, cliccando qui.