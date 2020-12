Lavorare da Euronics: posizioni aperte anche a Roma. Come candidarsi?

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Euronics sta assumendo personale. Posizioni aperte in tutta Italia: anche a Roma.

Euronics assume personale a Roma

Le posizioni aperte sono tre: Addetti magazzino, Addetti cassa e Addetti vendita. Euronics cerca nuovo personale da inserire nelle varie città d’Italia in cui l’azienda conta numerose sedi. Tra queste c’è Roma ma non solo. Le opportunità di entrare a far parte del team Euronics riguardano tutta la penisola.

I requisiti

Per candidarsi occorre essere in possesso di alcuni importanti requisiti: capacità di essere al servizio al cliente e di fornire assistenza tecnica al cliente oltre che una marcata predisposizione alle relazioni. Ai candidati al ruolo di Addetto al Magazzino, Euronics richiede esperienza pregressa nel ruolo.

Come fare per inviare il CV?

Potrete trovare tutte le offerte di lavoro Euronics sul sito ufficiale dell’azienda e da qui potrete candidarvi. Selezionate il ruolo che vi interessa e, seguendo le indicazioni, potrete caricare il vostro curriculum e fare ufficialmente domanda di assunzione. Euronics non segnala una data di scadenza per l’invio delle candidature ma inoltrate la domanda non appena possibile per non perdere una preziosa occasione.