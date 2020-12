Intorno alle ore 13.40 circa di oggi, le squadre 10A, AB10 dei vigili del fuoco di Roma e il funzionario di servizio sono intervenute per incendio di alcuni uffici in Via Mozart.

Incendio in via Mozart, al Collatino

Nello specifico, l’incendio avrebbe coinvolto il locale contatori della corrente elettrica situato al piano rialzato dell’edificio. Al momento, le utenze (gas, energia elettrica) della palazzina sono state interrotte dal personale degli enti interessati, mentre i Vigili del Fuoco proseguono nell’azione di spegnimento delle fiamme.

Due persone sono state accompagnate e assicurate dai vigili del fuoco al personale sanitario intervenuto. Alle stesse è stato assegnato il codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di zona e la polizia locale.