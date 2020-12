Concorso Marina Militare 2020: bando per l’assunzione di 61 Ufficiali

Come viene pubblicato sul noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la Marina Militare ha indetto un concorso per l’assunzione di 61 ufficiali di servizio permanente.

Concorso Marina Militare 2020: i requisiti necessari

Nuovo concorso in arrivo per il reclutamento di 61 Ufficiali che saranno inseriti nei Corpi della Marina Militare. I vincitori assumeranno la nomina di Guardiamarina in servizio permanente. In particolare i posti messi a disposizione dal bando di concorso sono così distribuiti:

35 posti nel Corpo di Stato Maggiore

16 posti nel Corpo del Genio della Marina

6 posti nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo

4 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto

I candidati dovranno avere cittadinanza italiana e diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre non dovranno aver superato il cinquantaduesimo anno di età o il trentesimo anno di età per i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Navale, oppure il trentacinquesimo anno di età per i non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello.

Come fare per candidarsi

Per conoscere tutti i requisiti necessari e altri dettagli relativi ai profili richiesti, è possibile consultare il bando ufficiale. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata, compilando il modulo online nell’apposita sezione del sito. Il termine per la presentazione è il prossimo 11 gennaio.