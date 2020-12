Una bruttissima pagina di violenza che ha visto protagonista una ragazza di appena 17 anni. La giovane, scesa dal treno alla stazione di Valmontone, è stata dapprima avvicinata e poi palpeggiata da un italiano di 27 anni, un marocchino di 20 anni e un iracheno di 28 anni.

L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì: decisivo è stato l’intervento di un’altra persona, che ha dapprima fatto desistere i tre dai loro intenti criminosi e poi allertato la Polizia, che li ha arrestati.

“Quello che è successo ad una 17enne di Valmontone, molestata alla stazione FS da tre uomini tra i 20 e i 28 anni, è inaccettabile. Da anni il nostro Comune è impegnato contro la violenza sulle donne, con il centro antiviolenza e casa rifugio “La Ginestra” e il centro di ascolto distrettuale “Il filo di Arianna” nonché con una delibera di impegno, in tutti i casi di violenza sessuale, a costituirci parte civile al fianco della donna che subisce qualsiasi forma di violenza. Anche in questo caso, quindi, saremo al fianco della ragazza e della famiglia per avere giustizia”.

Lo dichiara la delegata alle politiche sociali, Floriana Nardecchia, commentando l’episodio che, l’altra sera alla stazione FS di Valmontone, ha visto una ragazza del posto subire gravi molestie da parte di tre giovani.

“La nostra è una condanna ferma – aggiunge il sindaco di Valmontone, Alberto Latini, – e ribadiamo tutto il sostegno alla ragazza, anche nelle spese legali che dovrà sostenere. In questa brutta storia, un plauso va al testimone che ha visto quello che stava accadendo e non si è girato dall’altra parte, ma è intervenuto mettendo in fuga i tre balordi, impedendo loro di andare avanti nei beceri intenti criminosi. E’ grazie a questa persona che i tre sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Colleferro e, adesso, faremo in modo che la giustizia li inchiodi alle loro responsabilità”.