In data odierna intorno alle ore 9 ,00 la S.O. del Comando provinciale ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Colleferro presso Colle San Giudico, comune di Valmontone, per il recupero di un animale.

Un cucciolo di cane ancora vivo trovato incastrato all’interno di un pozzo artesiano (a circa 15 metri di profondità). Il recupero del meticcio è stato possibile grazie all’esecuzione di una manovra Saf da parte del personale del nucleo, giunto in ausilio della squadra territoriale di competenza (16/ A).

Terminate le operazioni di estrazione, l’animale è stato riconsegnato al padrone in buone condizioni di salute.