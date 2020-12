A1 Roma-Napoli, code per incidente tra Anagni e Ferentino

Un incidente si è verificato poco fa, 19 dicembre 2020, tra Anagni e Ferentino e sta causando lunghe code in direzione Napoli, sull’A1.

Ancora sconosciute le cause e l’esatta dinamica del sinistro, che saranno appurate dalle Forze dell’Ordine. Nessuna notizia per ora di eventuali feriti. Anche il personale autorizzato sta rimuovendo i detriti per permettere alla viabilità di tornare alla consueta normalità.

Si raccomanda alle persone di prestare attenzione alla guida. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10:00. Lo comunica il portale Astral Infomobilità, tramite i canali social.

