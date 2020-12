Da sempre l’Istituto di Istruzione Superiore “Dante Alighieri”di Anagni-Fiuggi, diretto dal prof. Adriano Gioè, offre percorsi educativi volti ad accrescere le competenze degli alunni nei più svariati campi del sapere.

Dalle lingue della cultura classica alle lingue moderne, dall’esplorazione della natura alla scoperta dell’universo, dalle leggi matematiche alle innovazioni delle più moderne tecnologie, dalle scienze motorie alle discipline sportive, Non solo, gli ambiti di ricerca e studio dell’Alighieri hanno di recente abbracciato anche i fondamentali temi dello stato di diritto e dell’educazione finanziaria. Negli ultimi anni, infatti, nel Liceo Dante Alighieri gli studenti seguono un programma di educazione finanziaria finalizzato a migliorare le performance finanziarie dei futuri cittadini, guidati non solo dai docenti curriculari, ma anche da un docente di potenziamento di discipline giuridico-ecnomiche. Secondo l’ultima indagine “OCSE-PISA”,circa uno studente su cinque non possiede le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie “responsabili e ben informate”.

Dalla consapevolezza del valore della dimensione educativa dei “cittadini del domani”,che si scontreranno con realtà e dinamiche economico-finanziarie sempre più complesse,è nata l’esigenza di fornire agli studenti strumenti adatti ad affrontare anche l’aspetto finanziario della loro formazione. Considerando che nei licei classici e scientifici italiani non sono previste ore di studio curricolari relative all’educazione finanziaria, per gli alunni del Liceo Dante Alighieri sono stati attivati percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) nell’ambito del settore finanziario.

Mediante una piattaforma software, fornita da una primaria banca italiana,che opera sul territorio nazionale, gli studenti acquisiscano quelle conoscenze necessarie per la comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla base, conoscenze che costituiscono un bagaglio fondamentale anche per orientarsi verso le facoltà universitarie di economia, finanza, marketing etc. cui iscriversi alla fine degli studi liceali.

Numerosi sono, infatti, gli alunni del Dante Alighieri che proseguono gli studi nelle facoltà afferenti all’ambito economico e finanziario, anche in lingua inglese, degli Atenei italiani. Nei percorsi di educazione finanziaria, i bravissimi alunni del Liceo Dante Alighieri affrontano, guidati da formatori altamente qualificati del settore bancario, temi importanti quali il ruolo del sistema bancario, il sistema di finanziamento del debito pubblico, gli strumenti di pagamento con focus su strumenti di pagamento innovativi, gestione del risparmio, pianificazione finanziaria individuale, sovraindebitamento, risparmio, economia comportamentale, strumenti di controllo dei pagamenti on-line, pianificazione delle spese, uso responsabile del denaro.

I percorsi sono corredati dalla partecipazione al programma “Startupper School Academy”, che promuove la cultura imprenditoriale negli istituti secondari del Lazio,stimolando la creatività e la propensione “a fare impresa”degli studenti.

L’obiettivo dell’educazione finanziaria al Liceo Dante Alighieri è far acquisire ai discenti una mentalità imprenditoriale intesa come capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare e gestire progetti imprenditoriali.

Tutto ciò rende l’I.I.S. “Dante Alighieri” di Anagni un polo educativo innovativo e completo, capace di rispondere a tutte le esigenze formative dei futuri cittadini, un’istituzione culturale di eccellenza del nostro territorio che, come annunciato sul sito www.iisanagni.edu.it, sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, incontra on line gli allievi delle scuole Secondarie di I grado con un secondo open day live streaming.