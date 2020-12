Dove vedere Atalanta-Roma: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

Sfida al vertice quella che andrà in scena allo Gewiss Stadium di Bergamo. Andiamo a scoprire insieme dove vedere Atalanta-Roma.

Atalanta-Roma: dove vederla

Sfida Champions quella tra Atalanta e Roma. Dopo il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, la squadra di Gasperini si prepara ad affrontare la Roma di Paulo Fonseca. Una corsa Champions che, al di là del risultato, sarà sicuramente al cardiopalma fino alla fine del campionato.

Le due squadre arrivano da ottimi momenti. La squadra giallorossa ha pochi dubbi di formazione, mentre per l’Atalanta l’unico dubbio è rappresentato dal suo capitano: Papu Gomez. L’argentino sembra non aver risolto le vecchie ruggini con Gasperini e potrebbe essere messo sul mercato all’inizio di Gennaio. Tra l’altro, proprio la squadra giallorossa sarebbe interessata al capitano della Dea. Vedremo come si concluderà questa telenovela.

Sky o Dazn: dove vedere Atalanta-Roma

La partita verrà trasmessa su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky). Gli abbonati Sky, inoltre, possono usufruire del servizio di Sky Go o Now Tv.