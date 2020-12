Nell’ambito della zona rossa e arancione – in cui vige comunque il divieto di spostamento tra le Regioni – sarà consentito, sia nelle giornate “rosse” che in quelle “arancioni” a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati i ragazzi con meno di 14 anni.

Per il nuovo decreto è stato convocato alle 18 il Consiglio dei Ministri. Da quanto si apprende, forse, il Premier Conte potrebbe presentare le nuove restrizioni questa sera, tramite conferenza stampa.

