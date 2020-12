Artena. Sono 95 i positivi al Coronavirus: i dati di oggi, 18 dicembre

In totale il numero dei positivi nel nostro Paese é di 95.

Ricordiamo a tutte le persone risultate positive al COVID-19 di non violare le norme previste per l’isolamento fiduciario, poiché il mancato rispetto delle stesse, oltre a mettere in pericolo la salute pubblica è anche sanzionabile con un un’ammenda fino a € 3.000,00.