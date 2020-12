Tivoli, undici nuovi casi di Coronavirus: i dati aggiornati dalla Asl Roma 5

La direzione generale della Asl Roma 5 ha comunicato che oggi, 18 dicembre, sono stati registrati 11 nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino e 18 guariti.

Il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi è di 2.161 persone. In seguito al lavoro di riconteggio e di verifica effettuato dagli uffici comunali sulle diverse comunicazioni straordinarie della Asl, si può, dunque, riprendere anche l’aggiornamento del numero degli attualmente positivi, che a oggi sono 287.

Le dichiarazioni del Sindaco

«Riprendiamo una prassi che si era interrotta subito dopo la grande impennata di contagi che ha interessato la regione e il Comune di Tivoli», spiega il sindaco Giuseppe Proietti, «investendo come un’enorme onda d’urto tutti gli apparati sanitari e comunali. In queste settimane, collaborando con la Asl abbiamo potuto mettere a punto un meccanismo di analisi dei dati che consente ora di poter informare compiutamente sull’evoluzione della pandemia da Covid-19.

La differenza tra il totale dei positivi e gli attualmente contagiati ci fornisce un altro numero che per la quasi totalità rappresenta i guariti e che include anche i ricoverati nelle terapie intensive e i deceduti. Stiamo ancora verificando con la Asl quali siano i percorsi migliori per poter comunicare anche i decessi: in quanto a oggi la piattaforma centrale dalla quale la Asl estrae i dati non è ancora in grado di differenziare il decesso degli abitanti del Comune di Tivoli avvenuti in ospedali romani. Speriamo di poter avere presto anche il numero dei concittadini e delle concittadine di Tivoli che purtroppo ci hanno lasciato a causa del nuovo coronavirus. Un dato comunque importante da evidenziare oggi, è che a Tivoli ci sono 287 attuali positivi su una popolazione residente di oltre 57mila abitanti. La conoscenza precisa dei dati dei contagi da Sars-Cov-2 è fondamentale; la consapevolezza dell’esistenza del virus deve indurci a osservare con maggiore determinazione tutti gli accorgimenti necessari a limitare la diffusione del contagio».

Il sindaco spiega anche che «dall’analisi dei dati effettuata da parte degli uffici si evince che l’età media dei contagiati è di circa 45 anni, con picchi nelle fasce di contagio tra i 46-50 anni e i 51-55, (quelle che presentano il maggior numero di contagi). Risultano con valori elevati di contagio anche le fasce tra gli 11-15 anni e i 16-20, mentre risultano minori le percentuali di contagio tra le fasce di età più elevate. «Questo, forse, perché gli anziani rispettano comportamenti più prudenti», conclude il sindaco. «Dico perciò soprattutto ai giovani: evitate di riunirvi in assembramento, mantenete le distanze suggerite dalla comunità scientifica e dalle istituzioni e indossate le mascherine quando siete all’aperto e insieme agli altri, dentro e fuori dalle abitazioni».