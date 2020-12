Controlli mirati della polizia locale in tutto il territorio del Comune di Tivoli anche nel fine settimana di domani sabato 19 e domenica 20 dicembre, per prevenire gli assembramenti che in questi giorni prefestivi stanno interessando la città, soprattutto nella zona del centro storico.

Dopo i controlli effettuati già nei tre passati weekend, la polizia locale è pronta a un nuovo impegno in tutti i luoghi nei quali – per la presenza di negozi o locali – è maggiore la tendenza a raggrupparsi senza rispettare le misure necessarie a contrastare la diffusione del Sar-Cov-2. Una tendenza preoccupante che ha portato gli operatori e le operatrici della polizia locale a effettuare controlli puntuali, che si sono tradotti in nove sanzioni ad altrettante persone che non hanno rispettato le misure anti Covid-19, come l’obbligo della mascherina o il divieto di assembramento.

Le dichiarazioni del comandante della Polizia locale

«Abbiamo riscontrato un’importante presenza di persone nelle vie del centro storico», fa notare il comandante della Polizia locale Roberto Carbone, «in particolare sabato 12, quando in alcuni momenti della giornata si è verificato un vero e proprio affollamento generale.

Le attività di controllo delle quattro pattuglie e dei dieci operatori e operatrici della polizia locale, che sono intervenuti coordinati dalla commissaria Silvia Negri, ci hanno portato ad accertare le violazioni da parte di cittadini dall’età più variegata, che consumavano cibi e bevande a ridosso dei locali di somministrazione oltre le 18.

Il lavoro che andremo a fare in questo fine settimana e nel prossimo – cioè quella delle giornate più a ridosso del Natale – con sei pattuglie e 14 agenti complessivi – hanno l’obiettivo di disincentivare i raggruppamenti di persone, la cosiddetta “movida”. L’appello che faccio ai cittadini a nome di tutto il comando è di vivere l’atmosfera natalizia e rispettare anche il piacere di fare regali ai propri cari, ma sempre mantenendo l’attenzione alta nei confronti della pandemia con un forte senso di responsabilità individuale»

