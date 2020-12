Alle ore 8.40 circa di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Monte Porzio Catone, precisamente in piazza Manzoni. Qui, all’incrocio con Via Aldo Moro, c’è stato un incidente stradale.

Incidente a Monte Porzio Catone: forze dell’Ordine e soccorsi intervenuti in piazza Manzoni oggi

La motrice di un camion in manovra ha urtato due autovetture. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono la 21A, con l’ausilio dell’AG 10. Questi ultimi hanno estratto da una delle autovetture un uomo, assicurandolo alle cure dei sanitari.

Le conseguenze

Lo stesso è stato trasportato in elisoccorso al San Giovanni di Roma. Carabinieri e Polizia Locale si sono recate sul posto per i rilievi del caso e appurare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto stamattina a Monte Porzio Catone. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità, soprattutto sulle condizioni della persona trasportata in ospedale. Foto di quanto avvenuto sono visibili nella gallery in alto.