Un grave incidente è avvenuto questa mattina tardi sull’autostrada A1, nel tratto tra Roma-Napoli. A causa di un tamponamento tra due vetture e una moto, è stato necessario chiudere la carreggiata, per permettere all’elisoccorso di atterrare sul manto stradale e prestare i soccorsi ai feriti.

Necessario l’intervento dell’elisoccorso e la momentanea chiusura della carreggiata

Il sinistro è avvenuto tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud, oggi, 4 ottobre 2020. Disagi anche per il traffico, che sta tornando scorrevole proprio in questi istanti. Nonostante persistano code, sono previste in diradamento per l’avvenuta riapertura della carreggiata, avvenuta poco fa.

Sul posto sono giunte le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e il personale addetto per la rimozione dei detriti e la gestione dell’emergenza. Come detto, presenti anche i soccorsi. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito le condizioni dei feriti e sulla dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio