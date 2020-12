Aveva rubato all’interno di un’attività commerciale capi d’abbigliamento dal valore di circa 1.500 euro. Adesso ha l’obbligo di rimanere in casa nelle ore notturne. Ecco cosa è accaduto ad un 48enne di Villa Santa Lucia.

A Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale consistente nell’obbligo di dimora nel Comune di Villa Santa Lucia con la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne, emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un 48enne di Villa Santa Lucia, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile di un furto perpetrato all’interno di un’attività commerciale del luogo lo scorso mese di agosto, nel corso del quale venivano asportati diversi capi di abbigliamento per un valore di euro 1500 circa.