Piedimonte San Germano e Sant’Elia Fiumerapido, assembramenti e multe

Continuano le attività preventive predisposte dal Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, nel territorio di competenza, al fine di contrastare sia la commissione dei reati in genere che il rispetto delle disposizioni correlate alle misure per il contenimento pandemico COVID-19. Tale attività, svolta dal 7 dicembre al 9 dicembre u.s. con l’impiego di 18 militari, ha permesso di conseguire i sottonotati risultati:

I fatti

A Piedimonte San Germano, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, coadiuvati da personale della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cassino, procedevano al controllo di 16 persone poiché sorpresi mentre sostavano – senza rispettare le norme sul distanziamento e il divieto di assembramento – all’esterno di un’attività commerciale, adibita alla somministrazione di cibi e bevande, sita nel centro del predetto Comune. A seguito del controllo, gli stessi, quindi, venivano sanzionati amministrativamente con una multa di Euro 400 ciascuno;