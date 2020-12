A Ceprano, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per “truffa in concorso” due uomini, un 20enne ed un 46enne, residenti nella provincia di Torino, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio e poi anche un 37enne della provincia di Milano.

Le denunce e le indagini

Le indagini dei militari, scaturite dalla denuncia presentata da un 65enne del luogo, hanno permesso di accertare che i due avevano pubblicato sulla pagina “Facebook” un annuncio per la vendita di un trattore inducendo il denunciante al suo acquisto mediante la ricarica della somma di 2.500 euro su una carta poste-pay fornita dai truffatori che poi si sono resi irreperibili.

Allo stesso modo, è stato denunciato in stato di libertà per “truffa” un 37enne residente nella provincia di Milano, già censito per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli accertamenti svolti a seguito di denuncia presentata da una 31enne del luogo, hanno permesso di appurare che il prevenuto aveva pubblicato un annuncio sul sito “subito.it” relativo alla vendita di un’autovettura inducendo la vittima al suo acquisto facendosi versare un acconto di 1.500 euro sulla sua carta poste-pay, rendendosi successivamente irreperibile.

Foto di repertorio