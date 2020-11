I militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa aggravata e sostituzione di persona, un 29enne di Ceprano, già censito per i reati di minacce e ingiuria.

I dettagli

Il predetto, operaio presso una ditta edile di Atina, si recava in più occasioni presso un negozio di utensileria di Cassino e presso un autoricambi di Isola del Liri ove, sostituendosi ad altro soggetto, prelevava materiale e attrezzature varie per un valore di 11 mila euro circa.

La citata merce veniva fatturata alla ditta che aveva subappaltato i lavori alla società presso la quale lavorava il 29enne denunciato.