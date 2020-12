Stasera in tv, Mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21:25, su Rai Uno e contemporaneamente in diretta su Rai Play, andrà in onda Stanotte con Caravaggio, di Alberto Angela.

Stanotte con Caravaggio stasera su Rai Uno

Alberto Angela ci porterà alla scoperta dell’arte di Michelangelo Merisi, ma anche di alcuni dei luoghi in cui ha vissuto e soprattutto quelli in cui avrebbe trascorso le sue ultime ore di vita. Il racconto del celebre conduttore parte da Palo Laziale: l’ultimo approdo conosciuto di Caravaggio prima della morte. Le riprese sono recenti e risalgono a fine ottobre 2020.

Sarà un viaggio a ritroso nel tempo, che ripercorrerà le tappe più significative della vita del Caravaggio. Alcuni di questi verranno rievocati grazie anche ai documenti conservati nell’archivio di Stato di Sant’Ilvo alla Sapienza. Il viaggio continuerà sempre a Roma, e Alberto Angela mostrerà la collezione esposta a Galleria Borghese e spiegherà come il pittore era solito dipingere i suoi quadri. E ancora si vedrà la chiesa di Santa Maria del Popolo, Napoli, Malta, e la Sicilia: tutti i luoghi in cui si è recato un Caravaggio sempre in fuga, prima di approdare a Palo Laziale e Porto Ercole, in Toscana.

I suoi viaggi, le sue vicissitudini, le sue luci ma anche le sue ombre: si cercherà di spiegare il più possibile degli aspetti sconosciuti ai più dell’uomo e di fare maggiore chiarezza sulla sua morte.

Non mancheranno ospiti e ricostruzioni dal sapore di “fiction”. Si tratta di una puntata inedita, alla scoperta di uno dei più celebri, discussi e apprezzati artisti italiani nel mondo. Stanotte con Caravaggio vi dà dunque appuntamento alle 21:25 su Rai Uno e sarà disponibile già da domani su Rai Play, per chiunque si fosse perso la puntata in onda in prima serata stasera. Un’occasione da non perdere per gli amanti dell’arte e del pittore.