Valmontone, un nuovo semaforo su via della Pace, all’altezza dei Macinanti.

Il post su Facebook

Sono in corso, all’incrocio tra via Gramsci e via della Pace, i lavori di realizzazione di un semaforo per regolare il deflusso delle auto all’altezza dei Macinanti.

Per come è stata concepita la viabilità dell’area, infatti, molti automobilisti si immettono su via della Pace senza rispettare la segnaletica orizzontale, provocando situazioni di grande pericolo per sé stessi e per gli altri.

È per questo motivo che, su segnalazione del comandante della Polizia locale (che ha redatto una dettagliata relazione), l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un semaforo che regoli il traffico e consenta a tutto il quartiere di poter defluire in modo più agevole e sicuro.

L’accoglienza sui social

Questa dunque la nuova iniziativa per migliorare la sicurezza stradale a Valmontone. Tuttavia, i commenti al post su Facebook evidenziano come il semaforo di Colle Belvedere sarebbe molto utile se attivato. Problemi segnalati anche dai residenti dei quartieri di Colle Santo Giudico e Colle Ciciliano.

La sintesi è che secondo più di qualche cittadino di Valmontone la viabilità sarebbe concepita non al meglio e si spera in segnaletica anche in altre zone. Alla giornata di venerdì, il semaforo era già pronto, ma non ancora attivato.