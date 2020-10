Risparmio Casa continua ad assumere personale nel Lazio

Risparmio Casa continua ad assumere risorse e partecipa alla prima edizione di PASSEPARTOUT,

il Job Day promosso da Regione Lazio e Porta Futuro Lazio, in collaborazione con Monster.it.

Risparmio Casa, presente in Italia con 108 punti vendita, di cui 43 nella regione Lazio, punta ad un piano di sviluppo sul territorio con la ricerca di nuove figure professionali per gli store già aperti o prossimamente in apertura

In un momento in cui il dato ISTAT sulla disoccupazione in Italia (9,7%) è ancora alto rispetto ai livelli pre-Covid, l’organizzazione di giornate dedicate alle politiche HR e all’incontro tra domanda e offerta in ambito lavoro può rappresentare un valido strumento per ripartire. Per questo motivo l’8 ottobre Risparmio Casa sarà tra le 30 aziende che partecipano alla 1° Edizione di Passepartout, l’evento promosso da Regione Lazio e Porta Futuro Lazio, in collaborazione con Monster.it, presso gli spazi esterni dell’Ex Civis in Viale Antonino di San Giuliano, 782, a Roma.

Due giornate dedicate ai temi del lavoro, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, a cui la nota catena specializzata nei prodotti per la cura della casa e della persona ha deciso di aderire per proseguire il suo impegno sul fronte delle assunzioni, incontrando in presenza e nel rispetto dei parametri di sicurezza, le figure selezionate tra gli oltre 1.000 candidati coinvolti e provenienti in prevalenza dal territorio laziale. Il progetto Passepartout si inserisce all’interno di un piano di sviluppo strategico molto più ampio, che ha portato il Gruppo a duplicare il numero dei punti vendita in Italia prevedendo in Italia l’inserimento di 400 risorse.

Solo nella regione Lazio Risparmio Casa è presente con ben 43 punti vendita, ed è attualmente alla ricerca di 20 figure di Vice Responsabile e Responsabile di negozio, per store già aperti o prossimamente in apertura.

“Il mondo del lavoro sta subendo una rapida e grande trasformazione, per cui alle aziende sono richieste sempre più attenzione e sensibilità nelle strategie HR, così come ai candidati si richiedono nuove competenze per adeguarsi ed essere in grado di rispondere a questo cambiamento – afferma il Dipartimento di HR di Risparmio Casa – Con Risparmio Casa ci rivolgiamo a persone che abbiano già maturato esperienze simili all’interno di strutture della GDO e del Retail, con forte orientamento all’obiettivo e spirito manageriale. Crediamo che questo job day sarà utile per inserire risorse valide all’interno di percorsi di formazione e allievato, in alcuni dei punti vendita presenti nella regione Lazio.”

Lavorare in Risparmio Casa significa avere la possibilità di una costante formazione sia attraverso percorsi di affiancamento “on the job” sia in aula, che permetteranno alle figure scelte di crescere professionalmente.