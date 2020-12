Contromano sulla Tangenziale Est: il video spopola sul web

Uomo contromano sulla Tangenziale Est. Il video sta spopolando sul web.

Contromano sulla Tangenziale Est di Roma: il video spopola online

Un video che ha dell’incredibile e che sta impazzando sul web. La scena che immortala è quella di una macchina che sulla Tangenziale Est inizia ad andare contromano seminando il panico tra le persone che provenivano dalla corsia opposta.

Il tratto percorso dal pirata, che molto probabilmente è quello all’altezza dello scalo di San Lorenzo, è stato molto lungo visto che in quel pezzo di strada non c’era nessuno svincolo per girare. Momenti di paura tra la gente.

Vedremo se, attraverso l’analisi delle immagini, le Forze dell’Ordine possono riuscire a rintracciare il conducente dell’auto.

Video preso dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas: