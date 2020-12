In merito alla frana e alla situazione di Via Traiana, il sindaco, Piero Cascioli, scrive un comunicato, diffuso nelle prime ore di questo pomeriggio.

Il comunicato del Sindaco di Segni

“Nell’ultima nota di “Città Metropolitana di Roma Capitale”, si comunicava che nella seconda metà di questa settimana si sarebbe proceduto all’impianto del cantiere su via Traiana per l’effettuazione dei famosi carotaggi.

Questa mattina ho disposto un sopralluogo da parte della nostra Polizia Locale dal quale non risulta alcuna attività posta in essere.

Ora, è chiaro che di fronte abbiamo un interlocutore – che si chiama Città Metropolitana- che non rispetta gli impegni assunti e pare voglia ancora temporeggiare. Colpa della politica? Colpa degli uffici? Non saprei!

Il FATTO è che noi stiamo ancora con la strada chiusa e a distanza di un anno non è stata ancora, materialmente, mossa una paglia, anche si di “atti” e “procedure” ne sono stati avviati a “iosa”.

Questa stessa mattina ho chiesto alla Vice-Sindaca di Città Metropolitana, un urgentissimo incontro per la prossima settimana alla presenza anche dei tre consiglieri metropolitani del nostro territorio ( PL. Sanna, M. Cacciotti, G. Cacciotti) e di nostri tecnici di fiducia, per proporre soluzioni tecniche alternative e tempestive per la riapertura di almeno una corsia, e un piano “B”, anche questo con tempi di intervento rapidi, nel caso di esito negativo dei carotaggi.

Ad ogni modo, lunedì 14 dicembre sarà impiantato il cantiere per i carotaggi, questo è stato quanto meno assicurato.

Intanto abbiamo chiesto anche un tempestivo intervento su via Montelanico per l’asfaltatura dei tratti più ammalorati e per la segnaletica orizzontale.

Voglio ringraziare il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, con il quale stiamo portando avanti questa battaglia, unendo le nostre energie per imprimere una maggiore forza alle nostre richieste. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi di questa ormai insostenibile situazione”, conclude il sindaco, Piero Cascioli.

Foto di repertorio