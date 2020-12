Roma, si teme una nuova rissa organizzata sui social per sabato

Dopo la terribile maxi rissa di sabato scorso al Pincio, si teme un nuovo regolamento di conti per domani, 12 dicembre 2020, a Roma. Tam-tam e minacce sui social hanno preannunciato un nuovo scontro.

Roma, tensione alta per timore che si replichi una rissa

Lo scorso fine settimana nella Capitale ci sono stati diversi episodi di violenza. Più di qualcuno teme che stia diventando una sorta di nuova e becera moda e ha lanciato l’allarme. L’allerta per domani è alta, anche perché sui vari social più frequentati dai giovani (Telegram, Instagram, ma anche TikTok) sarebbero diverse le minacce circolate in questi giorni.

Insomma, la maxi rissa di sabato scorso al Pincio potrebbe replicarsi, anche in altre zone. In un periodo in cui gli assembramenti sono pericolosi di per sé, ci si aggiungono anche questi fenomeni violenti e si teme che quanto successo l’ultimo week end non sia stato un caso isolato. Massima allerta dunque per domani, sabato 12 dicembre 2020, a Roma.

Foto di repertorio