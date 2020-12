Roma, ancora una maxi rissa tra giovani: questa volta in zona Eur.

Ancora risse tra bande di giovani a Roma. Questa volta le scene sono state immortalate nella zona dell’

Eur. Sembra proprio che la situazione non voglia tornare alla normalità.

Eur, maxi rissa tra giovani: appuntamenti online per darsele di santa ragione

Dopo i brutti episodi di ieri, dove diversi giovani (assembrati) hanno iniziato una maxi rissa nelle zone di Piazza del Popolo e Pincio, anche l’Eur è stato protagonista di un teatro orripilante. Il brutto episodio è avvenuto nella serata di ieri.

Difatti, come viene testimoniato dai video che in questi momenti stanno girando in rete, tantissimi giovani hanno cominciato a darsi calci e pugni senza una ragione. Decine di ragazzi, senza mascherina, hanno creato un grande assembramento.

Pincio, Piazza del Popolo e Eur: risse tra giovani organizzate sui social

Al momento la notizia non è confermata, ma sembrerebbe che queste bande di ragazzi se le siano promesse sui social organizzando dei veri e propri appuntamenti per sfogarsi. Ieri è intervenuta la Polizia con una squadra antisommossa per fermare un’orda di giovani senza mascherina a Piazza del Popolo e al Pincio. Speriamo, vivamente, che episodi del genere non accadano più.