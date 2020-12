Paliano, presepe in onore di Willy e in segno di rinascita e di diversità

Paliano – Dalla Johnny&Mary l’omaggio per Willy. Il presepe realizzato dai ragazzi delle strutture residenziali socio riabilitative al centro del paese in segno di rinascita e di diversità.

Il presepe dedicato a Willy

È esposto in largo Aldo Moro il presepe di multistrato ad altezza naturale realizzato dai ragazzi delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano. Un luogo simbolico per la comunità del paese, che ospita il murales realizzato dall’artista Ozmo dedicato a Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre scorso.

Abbiamo realizzato insieme ai ragazzi le sagome ad altezza naturale che inizialmente avremmo dovuto mettere in una delle due strutture. Grazie all’interesse del Vicesindaco con delega alla Sanità Valentina Adiutori che ci ha inviato a mettere il presepe su al paese, nella piazza dove c’è il murales di Willy, abbiamo poi deciso di realizzare il bambino di colore nero per dare rilevanza all’evento tragico, che in questo modo diventa evento di nascita, e allo stesso tempo rimarcare la nostra diversità. – dichiara Totò Calì, collaboratore delle strutture residenziali socio riabilitative palianesi e referente delle attività artistiche e laboratoriali degli utenti psichiatrici.

Avere la possibilità di partecipare a eventi in paese con nostre creazioni è un modo per uscire dalla dimensione del bambino non visto che è tipica del paziente psichiatrico, un momento in cui possiamo dire: Ci siamo anche noi! – conclude Calì.

Ancora una volta il comune del frusinate si dimostra sensibile alle tematiche di solidarietà e di inclusione sociale accogliendo all’interno della vita del paese l’arte dei ragazzi di Casa Johnny&Mary. Le sagome ad altezza naturale saranno esposte a largo Aldo Moro di Paliano per tutto il periodo natalizio.