Come dimostra l’immagine, proveniente dalla webcam che monitora in diretta la situazione per Autostrade per l’Italia, al momento c’è traffico intenso tra Anagni e Ferentino. Un incidente si è infatti registrato poco fa, tra le due città della Ciociaria, che sta causando lunghe code in direzione Napoli, sull’A1.

Incidente stamattina tra Anagni e Ferentino sull’Autostrada A1

Ancora sconosciute le cause e l’esatta dinamica del sinistro, che sarà appurata dalle forze dell’Ordine, che in questi istanti stanno intervenendo in zona. Nessuna notizia per ora di eventuali feriti. Anche il personale autorizzato sta rimuovendo i detriti per permettere alla viabilità di tornare alla consueta normalità.

1 km di coda, con tendenza all’aumento, sulla A1 Roma-Napoli per incidente avvenuto al km 605+700 tra Anagni e Ferentino in direzione sud. Prestare attenzione. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 9 della mattinata di oggi, venerdì 11 dicembre 2020. Lo comunica Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve, in caso di novità.