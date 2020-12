Anagni, compra il motore di una BMW su internet ma è una truffa

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno deferito in stato di libertà per truffa un 43enne di Trinitapoli (BT), già censito per reati specifici.

Ecco cosa è successo

Le indagini sono partite dalla denuncia querela sporta da un 48enne di Sgurgola, che ha tentato di acquistare un motore per un’autovettura BMW X5 su un noto sito online di compravendita, proposto ad un prezzo d’occasione.

Il truffatore induceva l’uomo ad anticipare la somma di euro 1.200 mediante bonifico dopo avergli inviato copia dei documenti che dimostravano la provenienza e la compatibilità di montaggio del motore sulla propria autovettura, senza però mai inviare il bene pattuito alla vittima. L’uomo in sede di denuncia forniva elementi tali che consentivano di identificare il truffatore, non nuovo a questo tipo di reato.

Alcuni consigli utili per non rimanere intrappolati nella rete sono consultabili nel sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri (http://www.carabinieri.it) nella sezione cittadino/consigli/tematici/internet/i-rischi dell’e-commerce.