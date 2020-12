Stiamo vivendo un momento difficile, ne siamo tutti consapevoli, ma non possiamo cessare di essere comunità – afferma con forza il sindaco di Serrone, Giancarlo Proietto.

Per questo motivo abbiamo pensato di attivare alcune azioni che consentano di non oscurare quel senso di comunità che è forte nel nostro territorio. Uno dei motivi per esempio – continua il primo cittadino di Serrone – che ha spinto l’associazione culturale Serrone, guidata dal presidente Tonino Serafini, ad allestire anche quest’anno il presepe a grandezza naturale lungo le vie del centro storico. L’impegno è scaturito anche come riconoscimento e ringraziamento allo scenografo Santi Migneco, scomparso quest’anno, che ha curato negli anni la scenografia ed i dettagli del presepe Etnografico a grandezza naturale, che fino al 6 gennaio sarà sempre visitabile.

Un'occasione particolare quest'anno l'accordo con poste per l'annullo postale che si terrà il 21 in streaming

Accanto a queste attività abbiamo pensato che il coinvolgimento dei cittadini potesse essere un momento importante per far respirare a livello di comunità locale lo spirito del Natale – afferma l’assessore alla pianificazione e sviluppo Enilde Tucci. Perché oggi viviamo questi momenti con speranza e con consapevolezza, ma con il bisogno di non rinunciare al calore del Natale, cercando, ognuno nel suo piccolo di prestare attenzione a tutta la comunità serronese.

Per questo motivo abbiamo pensato che le contrade, che ormai da anni si adoperano e si ingegnano per addobbare il nostro paese potessero partecipare ad un nuovo contest “natale in una canzone: sfida tra contrade” per cui Ogni contrada dovrà realizzare un video “cantando” una canzone di Natale a propria scelta. Al tempo stesso, per non dimenticare le tradizioni culinarie locali, abbiamo pensato che i ristoratori, i singoli cittadini, e tutti coloro che amano l’arte del gusto potrebbero mettere a disposizione le proprie capacità e condividere attraverso un video una ricetta della tradizione locale partecipando al contest ““Show cooking di Natale: presenta la tua ricetta”

Ed infine nel percorso intrapreso dell’agenda 2030 e della sostenibilità l’ultima attività che stiamo promuovendo coinvolge grandi e piccini che dovranno realizzare un addobbo con materiali riciclati.

Alcune attività coinvolgeranno anche i più piccoli – ricorda l’assessore alle politiche sociali Claudia Damizia – per i quali verranno realizzate delle letture animate che potranno essere seguite sulla pagina facebook della biblioteca comunale Danilo Testa e stiamo definendo anche il progetto “Serrone nel Cuore” che partirà nel periodo natalizio, e si concluderà a marzo 2021: una raccolta letteraria di poesie o racconti brevi che hanno come tema “Serrone” il nostro territorio.

Infine aggiunge il consigliere delegato Andrea Lucidi: “anche quest’anno abbiamo deciso di illuminare il nostro amato paese perché la luce è simbolo di rinascita e di speranza ed in questo periodo abbiamo bisogno di guardare avanti, e di essere sereni con uno sguardo positivo verso il futuro”

