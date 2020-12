Nettuno, sostegno per famiglie e associazioni di volontariato: ecco gli avvisi

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Nettuno due avvisi pubblici per il sostegno a persone e famiglie in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

Azioni di sostegno per famiglie e associazioni: ecco gli avvisi

Il primo riguarda l’acquisizione di manifestazioni di interesse per attuare il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per le famiglie bisognose nei giorni del 25 dicembre 2020 e del 01 gennaio 2021 (Informazioni e dettagli QUI), il secondo è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale interessate ad attuare azioni di sostegno per persone in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus (Informazioni e dettagli QUI)