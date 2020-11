Si registra un altro decesso causato dal Coronavirus a Nettuno. Si tratta di un uomo di 63 anni, affetto da patologie pregresse, e che si trovava ricoverato in ospedale.

“Ai suoi cari va la mia più sentita vicinanza – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – la notizia di questo nuovo decesso ci ha sconvolto e profondamente addolorato. La nostra comunità sta pagando un prezzo altissimo in questa pandemia e con il pensiero ai tutti i nostri concittadini scomparsi e a tutte le famiglia nettunese che stanno soffrendo abbiamo l’obbligo di osservare le prescrizioni sanitarie vigenti per cercare di porre fine quanto prima a questa pandemia. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale in questa battaglia e lo deve svolgere in maniera ligia”.

Si registrano anche quattro nuovi casi di Coronavirus nel territorio di Nettuno dalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 263 di cui 17 ospedalizzati.