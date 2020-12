Roma. Squadra Mobile: arrestati 30enne italiano con mezzo Kg di cocaina e un 70enne romano in possesso di stupefacente e armi clandestine.

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due soggetti e deferito in stato di libertà un altro uomo perché trovati in possesso di stupefacenti ed armi clandestine.

I fatti

Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno appreso che in zona Acilia un uomo potesse detenere armi clandestine per compiere reati.

Vista l’urgenza di procedere, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un 70enne romano che effettivamente aveva occultata, arrotolata in uno straccio nascosto in un vano in cucina, un revolver priva di matricola pronta all’uso.

Il personale operante, inoltre, estendendo la perquisizione anche nella cantina di pertinenza, hanno rinvenuto un fucile da caccia, non registrato, avvolto in un tappetto celato alla vista.

Visto quanto riscontrato la persona è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di arma comune da sparo, privo di licenza, nonché denunciata in stato di libertà perché trovato in possesso anche di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo Cocaina.

Nell’ambito di servizi volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in zona Casilina, gli uomini della Squadra Mobile hanno sorpreso un trentenne italiano che, mentre accompagnava il proprio cane per una passeggiata, è stato trovato in possesso di due grossi pezzi di Cocaina.

Intuendo che l’animale domestico potesse essere la copertura per effettuare consegne di droga senza subire controlli di polizia, gli investigatori hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, all’interno della quale è stato rinvenuto circa mezzo Kg di ulteriore cocaina, materiale per il confezionamento, una macchina per sottovuoto ed una rudimentale contabilità.

La persona è stata, pertanto, tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente per essere sottoposto a giudizio per direttissima.